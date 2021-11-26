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26 ноября 2021, 18:46

Спикер тюменской гордумы предложил организовать экскурсии в морги для антиваксеров

Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный предложил организовать для противников прививок против коронавируса и системы QR-кодов автобусные туры в морги

Спикер тюменской гордумы предложил организовать экскурсии в морги для антиваксеров
Фото: viralife.ru

Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный предложил организовать для противников прививок против коронавируса и системы QR-кодов автобусные туры в морги.

Чиновник заявил, что в случае проведения очередного собрания антипрививочников нужно будет подогнать туда автобусы и свозить участников митинга «в одно из наших современных медицинских учреждений — тюменский морг».

«Провести там экскурсию, посмотреть, как вскрываются тела и что представляют из себя легкие тех людей, которые не прошли вакцинацию», — заявил спикер тюменской гордумы, слова которого приводит Znak.com.  

С таким заявлением Евгений Заболотный выступил после митинга против законопроекта о введении системы антиковидных QR-кодов в общественных местах и на транспорте, которые организовали местные коммунисты.

Акция протеста состоялась после того, как депутаты Тюменской областной думы одобрили федеральный законопроект о QR-кодах.

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