Спикер тюменской гордумы предложил организовать экскурсии в морги для антиваксеров
Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный предложил организовать для противников прививок против коронавируса и системы QR-кодов автобусные туры в морги
Председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный предложил организовать для противников прививок против коронавируса и системы QR-кодов автобусные туры в морги.
Чиновник заявил, что в случае проведения очередного собрания антипрививочников нужно будет подогнать туда автобусы и свозить участников митинга «в одно из наших современных медицинских учреждений — тюменский морг».
«Провести там экскурсию, посмотреть, как вскрываются тела и что представляют из себя легкие тех людей, которые не прошли вакцинацию», — заявил спикер тюменской гордумы, слова которого приводит Znak.com.
С таким заявлением Евгений Заболотный выступил после митинга против законопроекта о введении системы антиковидных QR-кодов в общественных местах и на транспорте, которые организовали местные коммунисты.
Акция протеста состоялась после того, как депутаты Тюменской областной думы одобрили федеральный законопроект о QR-кодах.