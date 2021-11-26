СКР возбудил дело против сотрудников Ростехнадзора после аварии на шахте «Листвяжная»
Дело возбуждено по статье «Халатность», а его фигурантами стали два госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил второе уголовное дело после аварии на кемеровской шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек.
Дело возбуждено по статье «Халатность», а его фигурантами стали два госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора.
Согласно материалам дела, в ноябре текущего года сотрудники Ростехнадзора без фактической проверки штрека шахты составили акты о его проверке. Следователи считают, что халатность должностных лиц повлекла за собой гибель десятков людей.
Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По этой статье задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка.
Напомним, что утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв из-за превышения предельно допустимого уровня метана, а затем начался пожар. На момент происшествия под землей находились 285 человек. На поверхность эвакуировали только 239 человек. 46 шахтеров оказались заблокированы. Во время поисковой операции погибли пятеро спасателей. Первоначально сообщалось о гибели шестерых сотрудников МЧС, однако спустя сутки один из них был обнаружен живым.