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26 ноября 2021, 17:10

Обвиненного в рекордной взятке депутата из фракции СРЗП силовики не просят лишать иммунитета

В четверг во время голосования о лишении неприкосновенности коммуниста Валерия Рашкина воздержался депутат-эсер Вадим Белоусов. Еще в 2018 году он был лишен неприкосновенности в связи делом об особо крупной взятке

Обвиненного в рекордной взятке депутата из фракции СРЗП силовики не просят лишать иммунитета
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Обвиненного в рекордной взятке депутата из фракции СРЗП силовики не просят лишать иммунитета. Суд по его делу откладывали более 20 раз, пишет телеграм-канал «Можем объяснить»

В четверг во время голосования о лишении неприкосновенности коммуниста Валерия Рашкина воздержался депутат-эсер Вадим Белоусов. Еще в 2018 году он был лишен неприкосновенности в связи делом об особо крупной взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов и его теща в составе организованной преступной группы совместно с челябинским экс-губернатором Михаилом Юревичем получили от дорожно-строительного холдинга за помощь с господрядами откаты на общую сумму более трех миллиардов рублей. Взяток такого масштаба до этого никому не вменяли.

В СК считают, что теща тогда еще областного депутата получала наличные в Челябинске, а в Москве деньги забирала жена.

В 2020 году дело было завершено и передано в Мосгорсуд. С тех пор рассмотрение по существу откладывалось более 20 раз, обнаружил канал «Можем Объяснить», изучив картотеку суда. Очередной суд был назначен на 30 ноября и уже отложен. Юревич объявлен в международный розыск.

Вопрос о лишении Белоусова иммунитета решался Госдумой в закрытом режиме. Против голосовала «Справедливая России» – по ее же спискам через три года, фактически со скамьи подсудимых он снова попал в парламент. В руководстве партии это объясняют просто: его считают «ответственным депутатом, которого знают избиратели»

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