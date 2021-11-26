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26 ноября 2021, 13:20

Власти Подмосковья увеличат финансирование элитной гимназии, в которой учатся дети губернатора Воробьева

Гимназия им. Примакова в 2022 году получит из бюджета Московской области 277,9 млн рублей в качестве субсидии и еще 100 млн в виде добровольного имущественного взноса

Власти Подмосковья увеличат финансирование элитной гимназии, в которой учатся дети губернатора Воробьева
Фото: vvesti.com

Гимназия им. Примакова в 2022 году получит из бюджета Московской области 277,9 млн рублей в качестве субсидии и еще 100 млн в виде добровольного имущественного взноса. Цифры содержатся в проекте бюджета Подмосковья на 2022-2024 годы, обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

Суммарно за три года элитная гимназия может получить из подмосковной казны 1,073 млрд рублей. В 2021 году школа получила из бюджета суммарно 220 000 млн.

При это гимназия зарабатывает и сама: обучение в ней стоит как в престижном московском вузе — 700 тысяч рублей в год.

В гимназии Примакова учатся дети губернатора Андрея Воробьева и другие звездные отпрыски, в том числе дети Гарика Мартиросяна, Олега Газманова и внуки Надежды Бабкиной. Сюда же в прошлом году отдала детей телеведущая Ксения Бородина.

Все это лояльная власти элита: звездные родители гимназистов участвовали в пропагандистках акциях Кремля и ЕР, поддерживали партию власти и Путина на выборах.

Депутат-яблочник Сергей Митрохин просил прокуратуру проверить, насколько законно работает гимназия: в антикоррупционном центре партии считают, что происходит дискриминация подмосковных школьников по имущественному признаку. Прокуратура нарушений не заметила.

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