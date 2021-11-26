Власти Подмосковья увеличат финансирование элитной гимназии, в которой учатся дети губернатора Воробьева
Гимназия им. Примакова в 2022 году получит из бюджета Московской области 277,9 млн рублей в качестве субсидии и еще 100 млн в виде добровольного имущественного взноса
Гимназия им. Примакова в 2022 году получит из бюджета Московской области 277,9 млн рублей в качестве субсидии и еще 100 млн в виде добровольного имущественного взноса. Цифры содержатся в проекте бюджета Подмосковья на 2022-2024 годы, обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».
Суммарно за три года элитная гимназия может получить из подмосковной казны 1,073 млрд рублей. В 2021 году школа получила из бюджета суммарно 220 000 млн.
При это гимназия зарабатывает и сама: обучение в ней стоит как в престижном московском вузе — 700 тысяч рублей в год.
В гимназии Примакова учатся дети губернатора Андрея Воробьева и другие звездные отпрыски, в том числе дети Гарика Мартиросяна, Олега Газманова и внуки Надежды Бабкиной. Сюда же в прошлом году отдала детей телеведущая Ксения Бородина.
Все это лояльная власти элита: звездные родители гимназистов участвовали в пропагандистках акциях Кремля и ЕР, поддерживали партию власти и Путина на выборах.
Депутат-яблочник Сергей Митрохин просил прокуратуру проверить, насколько законно работает гимназия: в антикоррупционном центре партии считают, что происходит дискриминация подмосковных школьников по имущественному признаку. Прокуратура нарушений не заметила.