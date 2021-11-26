ВОЗ бьет тревогу из-за нового «африканского» штамма коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренное заседание для обсуждения нового потенциально опасного штамма коронавирусной инфекции
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренное заседание для обсуждения нового потенциально опасного штамма коронавирусной инфекции.
Новая агрессивная мутация COVID-19 была выявлена в Ботсване и ЮАР, где уже официально подтверждены несколько десятков случаев заражения. Еще один случай был подтвержден в Гонконге.
«Африканский» штамм вызывает беспокойство у специалистов из-за большого количества мутаций — в его спайковом белке их более 30. При этом некоторые мутации имеют повышенную устойчивость к антителам, что может снизить эффективность существующих вакцин против коронавируса, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Между тем, власти Израиля и Великобритании из-за нового опасного штамма закрыли авиасообщение с некоторыми странами Африки. Так, приостанавливаются рейсы в ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Намибию и Эсватини.