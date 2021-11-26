26 ноября 2021, 08:12
Американская торговая палата попросила власти США признать вакцину «Спутник V»
Глава организации Алексис Родзянко отметил, что для поездок из России в США с 8 ноября необходим сертификат о вакцинации препаратами, признанными американскими властями и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
Фото: uainfo.org
Американская торговая палата обратилась к властям США с просьбой признать сертификаты о вакцинации российским препаратом «Спутник V».
Глава организации Алексис Родзянко в беседе с «Известиями» отметил, что для поездок из России в США с 8 ноября необходим сертификат о вакцинации препаратами, признанными американскими властями и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). «Спутник V» в этот список не входит, что сильно осложняет бизнесменам работу.
В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что вопрос о взаимном признании вакцин Москвой и Вашингтоном обсуждался 2 октября в Женеве. По итогам переговоров российское ведомство направило в Минздрав США официальное предложение о признании своих вакцин.