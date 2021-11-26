Минтруда предложило новую модель оценки уровня бедности в России
В частности, ведомство предлагает рассчитывать «границу бедности» по специальной формуле с учетом инфляции, которая позволит более точно отслеживать изменение количества малоимущих граждан
Министерство труда России решило изменить систему оценки уровня бедности. В частности, ведомство предлагает рассчитывать «границу бедности» по специальной формуле с учетом инфляции, которая позволит более точно отслеживать изменение количества малоимущих граждан.
Для определения «границы бедности» Минтруда предлагает привязать этот показатель к уровню инфляции, а именно умножать значение прожиточного минимума за последний квартал прошлого года (сейчас равен 11,3 тысячи рублей) на индекс потребительских цен за требуемый период.
В министерстве при этом отметили, что данный показатель будет использоваться только для ведения статистики, а размер государственной помощи малоимущим гражданам будет рассчитываться в зависимости от размера прожиточного минимума, сообщают «Известия».
По данным Росстата на август 2021 года, доход ниже прожиточного минимума имеют 17,7 млн граждан. В процентном соотношении этот показатель составляет 12,1%.