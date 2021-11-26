Российский депутат призвал главу МОК включить киберспорт в олимпийскую программу
Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с предложением признать киберспорт олимпийским видом спорта
Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с предложением признать киберспорт олимпийским видом спорта.
В своем обращении народный избранник отметил, что современная молодежь активно «болеет» за отечественные команды киберспортсменов и следит за такими турнирами, поэтому признание киберспорта олимпийской дисциплиной объединит спорт и цифровые технологии, которые захватывают мир, сообщает Znak.com.
Кроме того, командные игры развивают стратегическое мышление детей и коммуникативные способности, а также способствуют снижению риска скулшутинга.
Еще одна веская причина для включения киберспорта в олимпийскую программу, по мнению депутата Госдумы, это повышение интереса молодежи к Олимпиадам.
Напомним, что в октябре 2021 года российская команда Team Spirit выиграла чемпионат The International 2021 по Dota 2.