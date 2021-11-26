26 ноября 2021, 00:03
На шахте «Листвяжная» погибли 52 горняка и шестеро спасателей
В результате пожара на кемеровской шахте «Листвяжная» погибли 52 шахтера и шестеро спасателей, которые участвовали в поисковой операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах
Фото: news.ru
В результате пожара на кемеровской шахте «Листвяжная» погибли 52 шахтера и шестеро спасателей, которые участвовали в поисковой операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.
Ранее власти Кузбасса официально подтверждали только гибель 11 человек. Еще 35 горняков числились пропавшими без вести. Сейчас власти сообщают, что выживших в шахте нет.
Основной причиной трагедии в шахте считается взрыв метана, вызванный искрой.