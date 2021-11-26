26 ноября 2021, 03:16
По делу о гибели горняков в «Листвяжной» задержали директора шахты и его заместителя
Следственный комитет сообщил о задержании директора кемеровской шахты «Листвяжная», где по время пожара погибли 52 горняка и шестеро спасателей. Также задержаны первый замдиректора шахты и начальник участка
Фото: front-client.forbes.ru
Следственный комитет сообщил о задержании директора кемеровской шахты «Листвяжная», где по время пожара погибли 52 горняка и шестеро спасателей. Также задержаны первый замдиректора шахты и начальник участка.
В отношении руководства «Листвяжной» возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Имена задержанных в СКР не сообщили.
По версии следствия, руководители шахты допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, что в итоге привело к «газодинамическому явлению». В шахте во время пересменки рабочих началось задымление вентиляционного штрека участка №4. Несколько горняков отравились продуктами горения.