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26 ноября 2021, 04:33

Владельцы кемеровской шахты «Листвяжная» оказались партнерами «друзей Путина»

Ростехнадзор в текущем году выявил 914 нарушений на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где в результате пожара погибли как минимум 11 горняков и трое спасателей

Владельцы кемеровской шахты «Листвяжная» оказались партнерами «друзей Путина»
Фото: 9111.ru

Ростехнадзор в текущем году выявил 914 нарушений на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где в результате пожара погибли как минимум 11 горняков и трое спасателей.

Официальный представитель надзорного ведомства Андрей Виль сообщил, что с начала года на «Листвяжной» было проведено 127 проверок, и девять раз работу шахты приостанавливали. Общая сумма выписанных штрафов составила около 4 млн рублей.

Андрей Виль также напомнил, что последний раз происшествие с жертвами на «Листвяжной» происходило почти пять лет назад. Тогда причиной инцидента стало нарушение техники безопасности.

Телеграм-канал «Можем объяснить» сообщает, что «Листвяжная» принадлежит холдингу «СДС-уголь», основным владельцем которого является Михаил Федяев. Его сын Павел Федяев - депутат Госдумы от Кемеровской области от «Единой России».

Есть у Федяевых еще один проект - угольный порт Суходол на Дальнем Востоке, запуск которого запланирован на ближайшее время. Федяевым в нем принадлежит 50%, еще 25% у «Российских железных дорог», а оставшиеся 25% - у АО «Центр развития портовой инфраструктуры». Ранее «КоммерсантЪ» и РБК сообщали, что за АО «ЦРПИ» стоит семья друзей президента Аркадия и Бориса Ротенбергов.

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