Ректору Шанинки предъявили обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников
Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву предъявили обвинение в рамках уголовного дела о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минспросвещения
Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву предъявили обвинение в рамках уголовного дела о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минспросвещения.
Обвинение предъявлено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», сообщает «Интерфакс».
Основной фигуранткой этого дела является бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова. По версии следствия, в 2018 году Сергей Зуев, Марина Ракова и бывшим замглавы Фонда новых форм развития образования Евгений Зак вступили в преступный сговор в целях хищения денежных средств института РАНХиГС. Они фиктивно трудоустроили в академию 12 человек, которые не выполняли никаких обязанностей, но регулярно получали зарплату.
Сергея Зуева также обвиняют в хищении 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования, а Марину Ракову – в хищении 50 млн рублей.