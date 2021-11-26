В Петербурге накануне новогодних праздников введут QR-коды с гостиницах, ресторанах и торговых центрах
Первоначально предполагалось, что система QR-кодов заработает 1 декабря, однако Смольный назначил новую дату – 27 декабря. Таким образом, в новогодние праздники доступ в рестораны и торговые центры все равно будет ограничен
Фото: Городской ревизор
Власти Петербурга решили отложить введение системы QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров.
Первоначально предполагалось, что система QR-кодов заработает 1 декабря, однако Смольный назначил новую дату – 27 декабря. Таким образом, в новогодние праздники доступ в рестораны и торговые центры все равно будет ограничен.
В ближайшее время чиновники подготовят необходимые разъяснения и рекомендации для бизнеса и граждан.
Антиковидные ограничения также коснутся гостиниц, хостелов и других объектов размещения. С 27 декабря заселять разрешается только гостей с QR-кодами о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании, а также с отрицательным ПЦР-тестом. Срок действия последнего составляет только 72 часа.
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