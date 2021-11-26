Экс-глава новосибирского штаба Алексея Навального уехал из России
Бывший руководитель новосибирского штаба Алексея Навального (организация признана экстремисткой) и депутат городского совета Сергей Бойко вместе с семьей уехал из России из опасений уголовного преследования
Бывший руководитель новосибирского штаба Алексея Навального (организация признана экстремисткой) и депутат городского совета Сергей Бойко вместе с семьей уехал из России из опасений уголовного преследования. Такое решение он принял после ареста экс-главы уфимского штаба Лилии Чанышевой
Чанышеву обвиняют в создании экстремистского сообщества, хотя должность главы штаба она покинула еще до того, как суд признал штабы Навального экстремистской организацией. Более того, еще до суда штабы самоликвидировались, чтобы не подвергать сотрудников уголовному преследованию.
В своем Twitter оппозиционный политик написал, что в материалах дела Лилии Чанышевой достаточно поменять Уфу на Новосибирск и все остальное «слово в слово подходит, чтобы обеспечить ему регулярные свидания с семьей по расписанию».
«Поскольку я не вижу ни одного аргумента, как мое возвращение и помещение в СИЗО поможет российскому обществу справиться с узурпацией власти оккупантами, мы с женой решили не возвращаться в страну», - отметил Сергей Бойко.