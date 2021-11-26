26 ноября 2021, 00:36
Депутаты парламента Северной Осетии поддержали закон о QR-кодах в ходе срочного «переголосования»
Депутаты парламента Северной Осетии повторно рассмотрели законопроект федерального правительства о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, а по итогам заседания одобрили документ
Фото: ОсНова.News
Депутаты парламента Северной Осетии повторно рассмотрели законопроект федерального правительства о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах, а по итогам заседания одобрили документ.
Ранее сообщалось, что североосетинские парламентарии не смогли набрать необходимое количество голосов, а республика стала первым регионом, который не принял законопроект о QR-кодах.
В первый раз «за» проголосовали 30 депутатов при необходимых 35 голосах. 12 народных избранников высказались против. В ходе повторного голосования «за» проголосовали 44 депутата, «против» - 4 депутата, а «воздержался» только один, сообщает «15 регион».