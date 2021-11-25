Во время поисковой операции в шахте «Листвяжная» погибли трое спасателей
В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области нашли тела трех спасателей, которые участвовали поиске и спасении 48 горняков, застрявших под землей во время пожара. Ранее сообщалось, что с группой горноспасателей пропала связь
В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области нашли тела трех спасателей, которые участвовали поиске и спасении 48 горняков, застрявших под землей во время пожара. Ранее сообщалось, что с группой горноспасателей пропала связь.
Представитель администрации «Листвяжной» сообщил агентству ТАСС, что погибшим спасателям, скорее всего, не хватило кислорода. Сейчас ведется поиск остальных спасателей – в группе было пять человек.
Сотрудники МЧС должны были выйти на связь после получения информации о высоком риске взрыва в шахте из-за превышения предельно допустимого уровня метана, однако никаких сообщений от них не поступило.
Напомним, что пожар в шахте начался утром в четверг из-за возгорания угольной пыли. Под землей в этот момент находились 285 человек, из которых вывели на поверхность только 236. Согласно последним данным, пострадали 60 горняков, четверо находятся в тяжелом состоянии. Официально подтверждена гибель 11 человек, еще 35 находятся в шахте без связи.
В связи с происшествием на «Листвяжной» в Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур по погибшим.
Шахта «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области принадлежит холдингу «СДС-Уголь», который входит в тройку крупнейших производителей угля в России.