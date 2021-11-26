26 ноября 2021, 02:41
Во Франции объявили всеобщую ревакцинацию взрослого населения от COVID-19
Власти Франции объявили о начале ревакцинации от коронавируса для взрослого населения. В случае отказа от прививки бустерной дозой гражданам страны пригрозили аннуляцией старого ковид-сертификата
Власти Франции объявили о начале ревакцинации от коронавируса для взрослого населения. В случае отказа от прививки бустерной дозой гражданам страны пригрозили аннуляцией старого ковид-сертификата.
Глава Минздрава Оливье Веран сообщил в эфире BFM TV, что ревакцинироваться французы в возрасте старше 18 лет должны до 15 января 2022 года. Чиновник отметил, что в стране в натосящее время наблюдается подъем заболеваемости, вызванный пятой волной коронавируса.
В связи с ухудшением эпидобстановки, Минздрав решил сократить допустимый промежуток между вакцинацией и ревакцинацией с шести до пяти месяцев.