Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности из-за «дела лося»
Депутаты Госдумы проголосовали за лишения представителя КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности. С соответствующим ходатайством в парламент обратилась Генпрокуратура
Депутаты Госдумы проголосовали за лишения представителя КПРФ Валерия Рашкина неприкосновенности. С соответствующим ходатайством в парламент обратилась Генпрокуратура. Теперь следственные органы могут возбудить против депутата уголовное дело по факту незаконной охоты из-за туши мертвого лося, найденного в его машине.
В ходе заседания за лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности проголосовали 343 парламентария, против высказались 55 человек, двое воздержались.
На заседании присутствовал генеральный прокурор Игорь Краснов, который назвал поведение коммуниста «позором» и заявил, что тот изначально отказывался сотрудничать со следствием.
Сам Рашкин заявил, что считает уголовное дело политически мотивированным. «Ни одному парнокопытному в телеэфире не было посвящено столько патетики. На моей памяти больше говорили только об убийстве Кеннеди. Я не наблюдал такой шумихи по поводу браконьеров, у которых ФСБ изъяла сотни килограммов медвежьих лап и лосиных губ», - заявил депутат. Коммунист считает, что власть решила отомстить ему за его борьбу против фальсификации итогов парламентских выборов.
Валерий Рашкин в очередной раз подчеркнул, что не знал об отсутствии разрешения на охоту у своих товарищей, которые и организовали поездку.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал решение о снятии неприкосновенности с Валерия Рашкина «паскудством». Политик уверен, что это было сделано из-за того, что в 2020 году его товарищ по партии выиграл дело против спикера Госдумы Вячеслава Володина в ЕСПЧ.
«Такого паскудства я не видел давно <…> Володин не может простить Рашкину победу в суде. <…> Охота идет на КПРФ, на стабильность в стране. Ползала [депутатов Госдумы] ходили на охоту, никто не берет разрешение. Потом договариваются», - заявил Зюганов, слова которого приводит Znak.com.