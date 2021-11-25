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25 ноября 2021, 17:22

Группа из 200 мигрантов прорвалась через границу, пока белорусские силовики ослепляли лазерами польских пограничников

Польские пограничники сообщили, что белорусские силовики ослепляли их лазерами и стробоскопами, а в это время беженцы прорывались через границу. Сами мигранты бросали в поляков камни и палки, сообщает «Дождь» (признан иностранным агентом)

Группа из 200 мигрантов прорвалась через границу, пока белорусские силовики ослепляли лазерами польских пограничников
Фото: GPK.GOV.BY

В ночь на 25 ноября группа из 200 нелегальных мигрантов пересекла границу с Польшей со стороны Белоруссии.

Польские пограничники сообщили, что белорусские силовики ослепляли их лазерами и стробоскопами, а в это время беженцы прорывались через границу. Сами мигранты бросали в поляков камни и палки, сообщает «Дождь» (признан иностранным агентом).

В настоящее время польские пограничники разыскивают мигрантов, которые незаконно пересекли границу, чтобы выдворить их обратно в Беларусь.

Всего в стихийном лагере на польско-белорусской границе находятся не менее 3 тысяч беженцев. Периодически они пытаются штурмом взять пограничный пункт и прорваться на территорию Польши. Конечная цель мигрантов – Германия.

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