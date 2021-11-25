Евросоюз планирует ужесточить правила пересечения своих границ из-за роста заболеваемости
Ситуация с коронавирусом в Европе осложнилась из-за смягчения карантинных мер, а также снижения темпов вакцинации. В странах ЕС в среднем фиксируется 473 новых случая заражения COVID-19 на 100 тысяч жителей
Евросоюз в ближайшее время может ужесточить правила пересечения границ из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.
Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес сообщила изданию La Razon, что эта «зима будет очень тяжелой». В декабре и январе ожидается большая нагрузка на медицинские учреждения, а странам, где от коронавируса привито менее 80% населения, придется принять серьезные меры.
Стела Кириакидес отметила, что ситуация с коронавирусом в Европе осложнилась из-за смягчения карантинных мер, а также снижения темпов вакцинации. В странах ЕС в среднем фиксируется 473 новых случая заражения COVID-19 на 100 тысяч жителей, а большинство госпитализированных – это непривитые граждане. Еще один тревожный сигнал – рост заболеваемости среди детей младше 15 лет.
Напомним, что на этой неделе двухнедельные локдауны в связи с ухудшением эпидобстановки были введены в Словении и Австрии. Власти обеих стран обвинили в сложившейся ситуации граждан, которые отказываются прививаться.