25 ноября 2021, 15:23
Власти Татарстана разрешили проезд в общественном транспорте гражданам с медотводом и привитым первым компонентом вакцины
Власти Татарстана смягчили антиковидные ограничения в общественном транспорте. Напомним, что с 22 ноября пассажиры должны предъявить QR-код, который присваивают привитым от коронавируса гражданам или переболевшим
Фото: НТВ
Власти Татарстана смягчили антиковидные ограничения в общественном транспорте. Напомним, что с 22 ноября пассажиры должны предъявить QR-код, который присваивают привитым от коронавируса гражданам или переболевшим.
В пресс-службе глава Татарстана сообщили, что проезд в общественном транспорте разрешен также гражданам с медицинским отводом от прививки (при наличии соответствующей справки) и тем, кто пока сделал прививку только первым компонентом вакцины.
Подтверждением наличия права на проезд будет «республиканский» QR-код.