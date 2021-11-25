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Общество
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25 ноября 2021, 15:23

Власти Татарстана разрешили проезд в общественном транспорте гражданам с медотводом и привитым первым компонентом вакцины

Власти Татарстана смягчили антиковидные ограничения в общественном транспорте. Напомним, что с 22 ноября пассажиры должны предъявить QR-код, который присваивают привитым от коронавируса гражданам или переболевшим

Власти Татарстана разрешили проезд в общественном транспорте гражданам с медотводом и привитым первым компонентом вакцины
Фото: НТВ

Власти Татарстана смягчили антиковидные ограничения в общественном транспорте. Напомним, что с 22 ноября пассажиры должны предъявить QR-код, который присваивают привитым от коронавируса гражданам или переболевшим.

В пресс-службе глава Татарстана сообщили, что проезд в общественном транспорте разрешен также гражданам с медицинским отводом от прививки (при наличии соответствующей справки) и тем, кто пока сделал прививку только первым компонентом вакцины.

Подтверждением наличия права на проезд будет «республиканский» QR-код.

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