Спасательно-поисковую операцию на шахте «Листвяжная» приостановили из-за угрозы взрыва
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев написал в своем Telegram-канале, что в настоящее время газовая обстановка по метану составляет более 6%, а окиси углерода - более 0,25%, что является взрывоопасной концентрацией
Спасатели приостановили операцию по эвакуации горняков на шахте «Листвяжная» в связи с угрозой взрыва.
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев написал в своем Telegram-канале, что в настоящее время газовая обстановка по метану составляет более 6%, а окиси углерода - более 0,25%, что является взрывоопасной концентрацией. Губернатор отметил, что сейчас вероятность взрыва в шахте «очень высока».
Поисково-спасательная операция приостановлена до момента уменьшения концентрации метана.
Напомним, что рано утром 25 ноября на «Листвяжной» произошло возгорание угольной пыли, а дым по вентиляции распространился на всю шахту. В момент происшествия под землей находилось 285 человек. Власти подтвердили гибель 11 человек, однако более 40 горняков еще находятся в шахте, а связи с ними нет. Остальных спасатели вывели на поверхность. Из них 43 человека пострадали, четверо находятся в реанимации.