25 ноября 2021, 14:58
Жителям Северной Кореи запретили носить кожаные пальто как у Ким Чен Ына
Жителям Северной Кореи официально запретили носить кожаные пальто, в которых очень любит ходить глава государства Ким Чен Ын. Власти считают, что копирование образа вождя – это вызов его авторитету
Фото: Лента.ру
Жителям Северной Кореи официально запретили носить кожаные пальто, в которых очень любит ходить глава государства Ким Чен Ын. Власти считают, что копирование образа вождя – это вызов его авторитету, сообщает Daily Mail.
В кожаных пальто Ким Чен Ын стал появляться на публике с 2019 года. После этого этот вид верхней одежды стал очень популярен среди представителей северокорейской элиты. Чиновники таким образом пытались показать свою лояльность вождю.
Со временем на рынке стали появляться подделки из экокожи, а образ вождя стал доступен и простым гражданам Северной Кореи. Тогда власти решили вмешаться и запретить людям носить пальто как у Ким Чен Ына, так как это «удешевляет» внешний вид вождя и подрывает его авторитет.