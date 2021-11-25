25 ноября 2021, 14:37
Северная Осетия первой из регионов не одобрила законопроект о QR-кодах
Парламент Северной Осетии не поддержал законопроект федерального правительства о введении системы QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Республика стала первым российским регионом, где документ не был поддержан
Фото: twitter.com/newsrru
Парламент Северной Осетии не поддержал законопроект федерального правительства о введении системы QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Республика стала первым российским регионом, где документ не был поддержан.
В ходе заседания парламента 30 депутатов высказали за одобрение «закона о QR-кодах», а 12 парламентариев высказались против. Для принятия законопроекта необходимо было 35 голосов.
Напомним, что документ о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте сроком до 1 июня 2022 года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 16 декабря. До этой даты региональные парламенты должны обсудить законопроект и направить свою позицию федеральным коллегам.
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