В Кремле заявили о небольшом числе недовольных введением QR-кодов. Остальные хотят жить
Администрация президента прокомментировала недовольство некоторых граждан системой антиковидных QR-кодов, которые вводятся для посещения общественным мест и пользования транспортом
Администрация президента прокомментировала недовольство некоторых граждан системой антиковидных QR-кодов, которые вводятся для посещения общественным мест и пользования транспортом.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, чтобы оставаться живым во время пандемии COVID-19, нужно прививаться и следовать антиковидным требованиям. Чиновник отметил, что недовольные будут всегда, однако вакцинация и карантинные ограничения остаются единственным способом улучшить эпидемиологическую обстановку.
«Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии», - заявил официальный представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.