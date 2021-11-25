Связанный с Борисом Ротенбергом ФК «Сочи» получает деньги от «Газпрома»
Издание «Агентство» опубликовало материал о футбольном клубе «Сочи», его финансировании за счет средств «Газпрома» и связи с одним из друзей Владимира Путина Борисом Ротенбергом
Издание «Агентство» опубликовало материал о футбольном клубе «Сочи», его финансировании за счет средств «Газпрома» и связи с одним из друзей Владимира Путина Борисом Ротенбергом.
По данным издания, фактическим владельцем ФК «Сочи» является миллиардер Борис Ротенберг – родной брат другого миллиардера и «короля госзаказов» Аркадия Ротенберга. Однако некоторое время назад его структуры скрыли информацию о том, что они владеют этим футбольным клубом.
Формально «Сочи» является частным клубом, однако в околофутбольных кругах говорят, что в реальности клуб финансируется за счет государственного бюджета России.
«Агентство» со ссылкой на финансовые документы «Сочи» пишет, что клуб получает деньги от государственной монополии «Газпром». Так, в 2020 году клуб получил 1,9 млрд рублей от некой компании «Энергопром». Это фирма-прокладка в прошлом году она уже не вела никакой деятельности, а сейчас находится в процессе ликвидации. При этом раньше «Энергопром» получал финансирование от «Газпром-автоматизации», которую контролирует «Газстройпром» - дочернее предприятие «Газпрома».
Поскольку «Газпром» уже является официальным спонсором петербургского «Зенита», вышеизложенная информация должна стать поводом для исключения «Сочи» из Российской премьер-лиги (РПЛ) и отстранения от участия в еврокубках. Однако, скорее всего, факт двойного финансирования будет проигнорирован, поскольку Российский футбольный союз возглавляет президент «Газпром нефти» Алексей Дюков, отмечает издание.