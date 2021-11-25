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25 ноября 2021, 13:31

Глава ФСИН России отправили в отставку. Журналисты обнаружили у него коррупционные связи

Президент Владимир Путин подписал указ о снятии с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Калашникова. Отставка произошла на фоне скандала с публикацией видеозаписей чудовищных пыток заключенных

Глава ФСИН России отправили в отставку. Журналисты обнаружили у него коррупционные связи
Фото: ФСИН России

Президент Владимир Путин подписал указ о снятии с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Калашникова. Отставка произошла на фоне скандала с публикацией видеозаписей чудовищных пыток заключенных в учреждениях ФСИН и выхода расследования о связи силовика с фирмой, которая получает господряды от ведомства.

Согласно указу президента, вместо Александра Калашникова руководить ФСИН будет генерал-полковник Аркадий Гостев.

Напомним, что ранее в службе исполнения наказаний разгорелся очередной скандал, связанный с пытками заключенных. Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал несколько видеозаписей издевательств и изнасилований арестантов из секретного архива ФСИН и ФСБ. Записи правозащитникам передал программист и бывший заключенный Сергей Савельев. Большая часть записей чудовищных пыток зэков была сделана в туберкулезной больнице №1 при УФСИН Саратовской области. Это учреждение правозащитники назвали самым настоящим пыточным конвейером.

После публикации видео в саратовском УФСИН сменился директор. Еще 18 сотрудников были уволены. Следственный комитет возбудил по фактам пыток заключенных уголовные дела, однако информации о задержании причастных к издевательствам до сих пор нет.

Отметим также, что за несколько часов до увольнения Александра Калашникова издание The Insider (включено в реестр иностранных агентов) опубликовало расследование о связи директора ФСИН с одним из подрядчиков ведомства.

Речь идет о компании ООО «МС-Глобал» (старое название фирм – «Сити-Промен»), которая занимается поставками медицинской техники. Компания заработала на госзаказах 800 млн рублей, а получать их от ФСИН она начала после того, как ведомство возглавил г-н Калашников.

В сентябре 2021 года ООО «МС-Глобал» получило два контракта на поставку рентгеновских комплексов для ФКУЗ «Главный клинический центр медицинской и социальной реабилитации ФСИН». В ноябре фирма выиграла тендер ФСИН на поставку систем ультразвуковой визуализации.

Журналисты издания выяснили, что ООО «МС-Глобал» незадолго до своих первых побед в тендерах ФСИН передало дочери Александра Калашникова Дарине Красиковой автомобиль BMW 320. Примечательно, что девушка проживает в Женеве и учится в престижном университете Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID).

Подрядчик ФСИН оказался связан и с супругой теперь уже бывшего директора ФСИН Яной Калашниковой. В 2020 году она получила долю в ООО «Агротерминал-Таможня» – складе временного хранения в Красноярске. Напомним, что до прихода во ФСИН Калашников руководил красноярском управлением ФСБ России.

Ранее Яне Калашникова принадлежала доля в ООО «Иннофарм» (сейчас фирма ликвидирована), а ее партнером по проекту был Максим Татаринцев. Последний владеет компанией «Белогорье», директором которой является Роман Белов – соучредитель зарабатывающей на поставках ФСИН рентгенов «МС-Глобал».

The Insider также нашел коррупционные связи у замдиректора ФСИН Анатолия Якунина. Его дочь Екатерина работает начальником Главного управления жилищного обеспечения Управделами президента, а ее муж Григорий Артамонов занимает должность мэра подмосковного города Чехов.

Согласно базе данных Росреестра, в собственности Артамонова есть квартира в московском ЖК «Волынский». Эту жилплощадь он получил от Управления делами президента бесплатно в 2017 году, когда дочь Якунина возглавляла жилищное управление УДП. Рыночная стоимость квартиры составляет около 100 млн рублей.

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