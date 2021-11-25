В МЧС подтвердили гибель 11 горняков в результате пожара на шахте «Листвяжная»
Число погибших в результате пожара на шахте «Листвяжная» в Керемровской области выросло до 11 человек. Эти данные подтвердили в региональном управлении МЧС по региону
Число погибших в результате пожара на шахте «Листвяжная» в Керемровской области выросло до 11 человек. Эти данные подтвердили в региональном управлении МЧС по региону.
Согласно последним данным, на поверхность из шахты вывели 237 человек, пострадали 43 горняка. Из них четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Под землей остаются 48 человек. Связи с ними нет, сообщает Znak.com.
Всего в момент происшествия в шахте находилось 280 горняков. Очевидцы рассказали, что перед пересменкой утром четверга приборы показали превышение уровня метана, однако шахтеров все равно заставили работать. Спустя некоторое время начался пожар, а перед этим были слышны хлопки.
По факту происшествия на шахте «Листвяжная» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».