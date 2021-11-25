В Челябинске противники QR-кодов попытались прорваться на заседание парламента
В Челябинске противники системы QR-кодов в общественных местах атаковали здание Законодательного собрания во время заседания, на котором региональные депутаты обсуждали федеральный законопроект о введении антиковидных пропусков
В Челябинске противники системы QR-кодов в общественных местах атаковали здание Законодательного собрания во время заседания, на котором региональные депутаты обсуждали федеральный законопроект о введении антиковидных пропусков.
Группа из 50 активистов попыталась прорваться на заседание парламента, чтобы высказать свое мнение о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Охранник пытался остановить возмущенных граждан, однако возникла драка. В здание ЗакСа пришлось вызывать наряд полиции. несколько человек были задержаны.
Председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков вышел к активистам и 20 минут пытался их успокоить, но в итоге сдался и ушел от разъяренных граждан.
Депутаты челябинского парламента в итоге одобрили федеральный законопроект о введении антиковидных QR-кодов для посещения общественных мест, а также посадки в самолеты и поезда.