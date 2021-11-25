25 ноября 2021, 11:58
В России заболеваемость коронавирусом снизилась до 33 796 случаев в сутки
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки было зарегистрировано 33 796 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 9 468 189 человек
Фото: pravmir.ru
В России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом, однако смертность по-прежнему остается на высоком уровне.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки было зарегистрировано 33 796 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 9 468 189 человек.
В результате осложнений за сутки скончались 1238 человек. Общее число умерших составляет 269 057 человек.
В Москве выявили 3349 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 1538, в Московской области – 1483, а в Самарской области – 1215.