СКР предъявил Сергею Фургалу обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества
Следственный комитет предъявил новые обвинения бывшему губернатору Хабаровского края. Экс-чиновника обвиняют в организации преступного сообщества и семи эпизодах мошенничества
Следственный комитет предъявил новые обвинения бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Экс-чиновника обвиняют в организации преступного сообщества и семи эпизодах мошенничества.
Адвокат Сергея Фургала Дмитрий Довгий сообщил, что материалы новых дел насчитывают 200 листов.
Напомним, что глава Хабаровского края, который на выборах осенью 2018 года одержал победу над кандидатом от «Единой России» Вячеславом Шпортом, был арестован в июле 2020 года. Его обвиняют в организации убийств бизнесменов, которые были совершены еще в начале нулевых годов. До этого времени у силовиков никаких претензий к политику не возникало.
После ареста Сергея Фургала в Хабаровском крае прошли масштабные стихийные митинги и шествия, участники которых требовали прекратить уголовное преследование «народного губернатора».
Сам экс-глава региона своей вины не признает и считает уголовное дело политически мотивированным.