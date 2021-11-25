Минюст отчитался о наказании 15 сотрудников ФСИН после публикации видео пыток заключенных
После публикации пыток заключенных из секретного архива ФСБ и ФСИН к ответственности были привлечены 15 сотрудников службы исполнения наказаний и только два человека уволены
После публикации проектом Gulagu.net видеозаписей пыток заключенных из секретного архива ФСБ и ФСИН к ответственности были привлечены 15 сотрудников службы исполнения наказаний и только два человека уволены. Об этом говорится в ответе Минюста РФ на запрос правозащитников. При этом о возбуждении уголовных дел в отношении конкретных сотрудников ФСИН не сообщается.
Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что вместе с ответом Минюста он получил документы за подписью врио начальника Главного оперативного управления ФСИН РФ Николая Васильева. Правозащитник назвал его «ярким представителем пыточного конвейера».
«В свойственной тюремному оперу ФСИН манере Васильев излагает динамику развития скандала с разоблачениями пыток и указывает даты возбуждения уголовных дел по целому ряду фактов изнасилований и пыток, а также превышения должностных полномочий с применением насилия», - сообщил Владимир Осечкин.
По словам правозащитника, генерал Васильев и сам является одной из знаковых фигур «пыточного конвейера ФСИН». «На его счету сотни изнасилованных и запытанных», - добавил основатель Gulagu.net.