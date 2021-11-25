Срок действия QR-кодов переболевших коронавирусом россиян продлят до одного года
Президент Владимир Путин поддержал предложение продлить срок действия QR-кодов для переболевших COVID-19 с шести месяцев до одного года, как и для привитых россиян
Президент Владимир Путин поддержал предложение продлить срок действия QR-кодов для переболевших COVID-19 с шести месяцев до одного года, как и для привитых россиян.
Такое решение может быть принято на основании данных специалистов о том, что переболевшие коронавирусом люди могут считаться условно защищенными на протяжении года. Изменения обусловлены тем, что показатели повторной заболеваемости низкие – всего 0,74%, сообщает РИА Новости.
На Едином портале государственных услуг появятся соответствующие изменения в ближайшее время.
Напомним, что QR-коды могут получить только те граждане, чем диагноз был официально подтвержден. Россияне, которые в больницу не обращались и перенесли коронавирус «неофициально», соответствующие справки не получают. Однако в связи с планами властей ввести систему QR-кодов на федеральном уровне, решается вопрос о выдаче справок переболевшим гражданам с высоким титром антител к COVID-19.