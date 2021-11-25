Число пострадавших при пожаре на шахте «Листвяжная» выросло до 43 человек. Есть погибшие
Число пострадавших горняков в результате пожара на шахте «Листвяжная» в Белове Кемеровской области выросло до 43 человек. Три человека находятся в реанимации. Под землей остаются еще 48 человек, связи с ними нет
Число пострадавших горняков в результате пожара на шахте «Листвяжная» в Белове Кемеровской области выросло до 43 человек. Три человека находятся в реанимации. Под землей остаются еще 48 человек, связи с ними нет.
Телеграм-канал уральского издания Ura.ru сообщает, что при пожаре и взрыве в шахте погибли 11 человек. При этом глава Кузбасса Сергей Цивилев подтвердил гибель только одного человека – 23-летний шахтер, который работал на «Листвяжной» всего два месяца.
По предварительным данным, причиной пожара в шахте стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте, после чего дым распространился. На момент происшествия под землей находилось 285 человек.
Телеграм-канал Mash сообщает, что взрыв и пожар произошли рано утром во время пересменки. Приборы показывали превышение уровня метана в шахте, но людей все равно отправили работать.