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25 ноября 2021, 10:52

Число пострадавших при пожаре на шахте «Листвяжная» выросло до 43 человек. Есть погибшие

Число пострадавших горняков в результате пожара на шахте «Листвяжная» в Белове Кемеровской области выросло до 43 человек. Три человека находятся в реанимации. Под землей остаются еще 48 человек, связи с ними нет

Число пострадавших при пожаре на шахте «Листвяжная» выросло до 43 человек. Есть погибшие
Фото: mchs42/vk.com

Число пострадавших горняков в результате пожара на шахте «Листвяжная» в Белове Кемеровской области выросло до 43 человек. Три человека находятся в реанимации. Под землей остаются еще 48 человек, связи с ними нет.

Телеграм-канал уральского издания Ura.ru сообщает, что при пожаре и взрыве в шахте погибли 11 человек. При этом глава Кузбасса Сергей Цивилев подтвердил гибель только одного человека – 23-летний шахтер, который работал на «Листвяжной» всего два месяца.

По предварительным данным, причиной пожара в шахте стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте, после чего дым распространился. На момент происшествия под землей находилось 285 человек.

Телеграм-канал Mash сообщает, что взрыв и пожар произошли рано утром во время пересменки. Приборы показывали превышение уровня метана в шахте, но людей все равно отправили работать.

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