Костромской суд оштрафовал чиновницу за отказ отвечать на запрос журналистов «7x7»
В Костромской области суд оштрафовал замдиректора департамента информационной политики региона Евгению Харитонову на 5 тысяч рублей за отказ предоставить информацию журналистов. Запрос чиновницы был направлен от издания «7x7»
В Костромской области суд оштрафовал замдиректора департамента информационной политики региона Евгению Харитонову на 5 тысяч рублей за отказ предоставить информацию журналистов. Запрос чиновницы был направлен от издания «7x7».
В редакции рассказали, что минувшим летом депутат Костромской областной думы Евгений Щепалов признался в даче взятки заместителю губернатора Юрию Макову на общую сумму 40 млн рублей. Маков в ответ назвал Щепалова «дураком и больным человеком».
Журналисты «7х7» направили 31 августа запрос в департамент информационной политики Костромской области, чтобы узнать реакцию главы региона Сергея Ситникова на заявление Евгения Щепалова. Через семь дней в редакцию пришло письмо от главы ведомства Ирины Жабко, в котором она сообщила, что информацию изданию предоставят «после проведения соответствующих, установленных законодательством процедур».
Однако чиновники из департамента в установленный законом срок не ответили, а сотрудники «7x7» направили жалобу в прокуратуру региона. По итогам проверки прокурор внес представление Ирине Жабко, а в отношении ее заместительницы Евгении Харитоновой было возбуждено административное дело за отказ в предоставлении информации. Позже суд оштрафовал последнюю на 5 тысяч рублей.
Редакция «7x7» также запросила информацию о проверке заявления депутата Щепалова в управлении Следственного комитета по Костромской области, однако там журналистам заявили, что данная информация разглашению не подлежит. Между тем, в части 4 статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса РФ указано, что запрет на предание гласности данных предварительного расследования не распространяется на сведения о нарушении закона органами государственной власти и их должностными лицами.