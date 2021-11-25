Меню
Политика
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
25 ноября 2021, 08:29

Костромской суд оштрафовал чиновницу за отказ отвечать на запрос журналистов «7x7»

В Костромской области суд оштрафовал замдиректора департамента информационной политики региона Евгению Харитонову на 5 тысяч рублей за отказ предоставить информацию журналистов. Запрос чиновницы был направлен от издания «7x7»

Костромской суд оштрафовал чиновницу за отказ отвечать на запрос журналистов «7x7»
Фото: rus-kostroma.ru

В Костромской области суд оштрафовал замдиректора департамента информационной политики региона Евгению Харитонову на 5 тысяч рублей за отказ предоставить информацию журналистов. Запрос чиновницы был направлен от издания «7x7».

В редакции рассказали, что минувшим летом депутат Костромской областной думы Евгений Щепалов признался в даче взятки заместителю губернатора Юрию Макову на общую сумму 40 млн рублей. Маков в ответ назвал Щепалова «дураком и больным человеком».

Журналисты «7х7» направили 31 августа запрос в департамент информационной политики Костромской области, чтобы узнать реакцию главы региона Сергея Ситникова на заявление Евгения Щепалова. Через семь дней в редакцию пришло письмо от главы ведомства Ирины Жабко, в котором она сообщила, что информацию изданию предоставят «после проведения соответствующих, установленных законодательством процедур».

Однако чиновники из департамента в установленный законом срок не ответили, а сотрудники «7x7» направили жалобу в прокуратуру региона. По итогам проверки прокурор внес представление Ирине Жабко, а в отношении ее заместительницы Евгении Харитоновой было возбуждено административное дело за отказ в предоставлении информации. Позже суд оштрафовал последнюю на 5 тысяч рублей.

Редакция «7x7» также запросила информацию о проверке заявления депутата Щепалова в управлении Следственного комитета по Костромской области, однако там журналистам заявили, что данная информация разглашению не подлежит. Между тем, в части 4 статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса РФ указано, что запрет на предание гласности данных предварительного расследования не распространяется на сведения о нарушении закона органами государственной власти и их должностными лицами.

Материалы по теме
Журналистам после пьяного ДТП с участием следователя могут запретить упоминать должности правонарушителей
Роскомнадзор пригрозил «Важным историям» блокировкой из-за неудаления расследования о главе «Ростеха»
Спецкор издания Readovka уехал из России из-за давления со стороны ФСБ
Сейчас на главной
Скорее всего, он не удержится
Александр Бастрыкин
Скорее всего, он не удержится
«Бастрыкин пытается пропиариться и утвердить себя в какой-то положительной повестке. Но положительной повестки не получается. Его инициативы не находят поддержки ни в Кремле, ни среди широких масс», - заявил политолог Игорь Скурлатов
Госдума рассмотрит законопроект о введении QR-кодов 16 декабря
QR-коды
Госдума рассмотрит законопроект о введении QR-кодов 16 декабря
Депутаты Госдумы рассмотрят резонансный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте 16 декабря. Документ появился в планируемом календаре нижней палаты парламента
Британские власти признали крабов и омаров разумными существами
животные
Британские власти признали крабов и омаров разумными существами
Правительство Великобритании признало осьминогов, крабов и омаров разумными существами, которые способны испытывать боль и страдание. В этой связи власти могут запретить варить их заживо
Власти Москвы в 2022-2024 гг. потратят без конкурса 919 млрд рублей из бюджета
бюджет Москвы
Власти Москвы в 2022-2024 гг. потратят без конкурса 919 млрд рублей из бюджета
Мэрия Москвы, согласно проекту городского бюджета на 2022-2024 гг, без конкурсов потратит рекордные 919,9 млрд рублей. Эти деньги распределят между НКО, которые были выведены из-под закона о госзакупках
Парламент Германии определился с кандидатурой нового канцлера
парламент германии
Парламент Германии определился с кандидатурой нового канцлера
Три партии парламента Германии - СДПГ, «Зеленые» и «Свободные демократы» - договорились о создании коалиции. Переговоры между ними длились с конца октября
В мире
Американские власти ввели санкции против Московского физико-технического института
Министерство торговли США внесло в санкционный список Московский физико-технический институт. Американские чиновники указали причиной введения санкций против российского вуза «разработку военной продукции для военного заказчика»
Очередь на прививку дошла до подростков
вакцина от коронавируса
Очередь на прививку дошла до подростков
В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что вакцинироваться дети будут только при согласии их родителей или самого несовершеннолетнего гражданина, если ему уже исполнилось 15 лет
Абрамовича удалят из книни
Роман Абрамович
Абрамовича удалят из книни
Высокий суд Лондона в ходе рассмотрения иска Романа Абрамовича назвал клеветническим утверждение о том, что российский миллиардер купил футбольный клуб «Челси» по приказу президента России Владимира Путина «с целью получения влияния на Западе»
В борьбе с авиадебоширами все спецсредства хороши
авиадебоширы
В борьбе с авиадебоширами все спецсредства хороши
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, согласно которому члены экипажей самолетов получат право применять специальные средства для сдерживания авиадебоширов
Рэпер Моргенштерн уехал из России после того, как глава СКР обвинил его в торговле наркотиками
Алишер Моргенштерн
Рэпер Моргенштерн уехал из России после того, как глава СКР обвинил его в торговле наркотиками
Популярный среди молодежи исполнитель Алишер Моргенштерн уехал из России после заявления глава Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что артист «торгует наркотиками онлайн»
Общество
Протесты приостановили введение QR-кодов
Депутаты Госдумы РФ могут отказаться от рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте в этом году из-за протестов в регионах. Этот документ пока не включили в рабочий календарь нижней палаты парламента на декабрь
Главврачи ковидных больниц пригласили антиваксеров на экскурсию в «красные зоны»
коронавирус
Главврачи ковидных больниц пригласили антиваксеров на экскурсию в «красные зоны»
Главные врачи больниц из разных городов России пригласили противников вакцинации на экскурсию в «красные зоны», после которой они точно изменяет свое мнение о прививках против COVID-19
В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых граждан
вакцина от коронавируса
В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых граждан
Глава управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко подписала постановление об обязательной вакцинации местных жителей старше 60 лет
ГосСМИ внесли весомый вклад в криминализацию образа мигрантов
мигранты
ГосСМИ внесли весомый вклад в криминализацию образа мигрантов
СМИ проанализировали популярные Telegram-каналы блогеров, журналистов, государственных и независимых СМИ, а также СМИ-инагентов, чтобы выяснить, кто из них формирует у читателей «криминальный» образ мигрантов
Еврокомиссия накажет авиакомпании даже за «неумышленную» перевозку беженцев в Беларусь
нелегальные мигранты
Еврокомиссия накажет авиакомпании даже за «неумышленную» перевозку беженцев в Беларусь
Еврокомиссия на фоне обострения миграционного кризиса пригрозила авиакомпаниям санкциями даже за «неумышленную» перевозку беженцев в Белоруссию, откуда они потом пытаются попасть в Польшу
Власти США ввели новые санкции против газопровода «Северный поток-2»
северный поток-2
Власти США ввели новые санкции против газопровода «Северный поток-2»
В постановлении американского ведомства сообщается, что решение о введении санкций в отношении Transadria и Marlin принято на основании закона «О защите энергетической безопасности Европы» от 2019 года
Авторская колонка
Войны не будет. Потому что ее можно проиграть
На этой неделе «Блумберг» опубликовал план возможного вторжения России в Украину, переданный американской разведкой европейским союзникам. Во вторжении, как предполагается, будет участвовать 100 батальонно-тактических групп численностью 100 тысяч человек, половина которых «уже заняла свои позиции».
Латынина Юлия
Иркутского предпринимателя оштрафовали из-за видеообращения к президенту
QR-коды
Иркутского предпринимателя оштрафовали из-за видеообращения к президенту
Кировский райсуд Иркутска оштрафовал на 150 тысяч рублей председателя «Ассоциации предпринимателей» Михаила Ожиганова за организацию народного схода и записи видеообращения к президенту Владимиру Путину