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25 ноября 2021, 08:15

В Кремле обсуждается вопрос об отставке главы СКР Александра Бастрыкина

«Бастрыкин пытается пропиариться и утвердить себя в какой-то положительной повестке. Но положительной повестки не получается. Его инициативы не находят поддержки ни в Кремле, ни среди широких масс», - заявил политолог Игорь Скурлатов

В Кремле обсуждается вопрос об отставке главы СКР Александра Бастрыкина
Фото: veved.ru

Кремль обсуждает вопрос о возможной отставке председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который за последнее время сделал сразу несколько громких заявлений.

Профессор Московского института национальных и региональных отношений и председатель исполкома гражданской коалиции «Третья сила» Игорь Скурлатов в интервью «Свободной прессе» сообщил, что в администрации президента обсуждается увольнение Александра Бастрыкина, и именно с этим связаны его попытки громко о себе заявить.

Напомним, что ранее глава СКР назвал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в школах «пыткой для молодежи» и призвал его отменить. Следом Бастрыкин обвинил популярного исполнителя Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете.

«Бастрыкин пытается пропиариться и утвердить себя в какой-то положительной повестке. Но положительной повестки не получается. Его инициативы не находят поддержки ни в Кремле, ни среди широких масс», - отметил Скурлатов.

Политолог сообщил, что в Кремле сейчас есть две сильные группировки - это либерально-силовой блок и охранители. Первая группа является самой сильной и может быть «коллективным преемником» президента РФ Владимира Путина, а вторая группа сейчас «не в тренде». Александр Бастрыкин относится ко второй группе.

«Поэтому судьба его в роли главы СК выглядит призрачной. Скорее всего, он не удержится. И в целом по охранительскому блоку будет нанесен удар», - добавил Игорь Скурлатов.

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