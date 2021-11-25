В Кремле обсуждается вопрос об отставке главы СКР Александра Бастрыкина
«Бастрыкин пытается пропиариться и утвердить себя в какой-то положительной повестке. Но положительной повестки не получается. Его инициативы не находят поддержки ни в Кремле, ни среди широких масс», - заявил политолог Игорь Скурлатов
Кремль обсуждает вопрос о возможной отставке председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который за последнее время сделал сразу несколько громких заявлений.
Профессор Московского института национальных и региональных отношений и председатель исполкома гражданской коалиции «Третья сила» Игорь Скурлатов в интервью «Свободной прессе» сообщил, что в администрации президента обсуждается увольнение Александра Бастрыкина, и именно с этим связаны его попытки громко о себе заявить.
Напомним, что ранее глава СКР назвал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в школах «пыткой для молодежи» и призвал его отменить. Следом Бастрыкин обвинил популярного исполнителя Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете.
«Бастрыкин пытается пропиариться и утвердить себя в какой-то положительной повестке. Но положительной повестки не получается. Его инициативы не находят поддержки ни в Кремле, ни среди широких масс», - отметил Скурлатов.
Политолог сообщил, что в Кремле сейчас есть две сильные группировки - это либерально-силовой блок и охранители. Первая группа является самой сильной и может быть «коллективным преемником» президента РФ Владимира Путина, а вторая группа сейчас «не в тренде». Александр Бастрыкин относится ко второй группе.
«Поэтому судьба его в роли главы СК выглядит призрачной. Скорее всего, он не удержится. И в целом по охранительскому блоку будет нанесен удар», - добавил Игорь Скурлатов.