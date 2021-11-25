Госдума рассмотрит законопроект о введении QR-кодов 16 декабря
Депутаты Госдумы рассмотрят резонансный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте 16 декабря. Документ появился в планируемом календаре нижней палаты парламента
Депутаты Госдумы рассмотрят резонансный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте 16 декабря. Документ появился в планируемом календаре нижней палаты парламента, сообщает «Интерфакс».
Предполагается, что до этой даты региональные власти должны представить свои отзывы на законопроект о QR-кодах. Несколько регионов уже одобрили документ.
Согласно тексту проекта закона, до 1 июня 2022 года в России вводится система антиковидных пропусков для посещения общественных мест, а также посадки в самолет и на поезд. До 1 февраля граждане еще смогут предъявить вместо сертификата о вакцинации против коронавируса или справки о перенесенном заболевании отрицательный ПЦР-тест, но после этой даты тесты будут приниматься только от россиян с медотводом от прививки. Напомним, что срок действия ПЦР-тестов составляет всего 72 часа.