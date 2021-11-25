На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел пожар и задымление
В Белове Кемеровской области произошел пожар и задымление на шахте «Листвяжная». На момент возгорания под землей находилось 287 человек, сообщили в экстренных службах региона
В Белове Кемеровской области произошел пожар и задымление на шахте «Листвяжная». На момент возгорания под землей находилось 287 человек, сообщили в экстренных службах региона.
По данным телеканала РЕН ТВ, в настоящее время в загоревшей шахта находятся около 100 горняков. Спасатели пытаются их эвакуировать на поверхность.
Пока сообщается о десяти пострадавших шахтерах, которые отравились продуктами горения. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
«По предварительной информации, произошло задымление на шахте "Листвяжная", выехали несколько отделений горноспасателей. По предварительным данным, пострадали 10 человек», - сообщили агентству ТАСС в экстренных службах.
Шахта «Листвяжная» принадлежит компании «СДС-Уголь». Там подтвердили информацию о происшествии.
Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту инцидента в шахте.