Власти Словакии ввели двухнедельный локдаун «из-за непривитых граждан»
Власти Словакии объявили общенациональный локдаун сроком на две недели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения также коснутся привитых жителей страны. Одновременно с этим на 90 дней вводится режим ЧС
Власти Словакии объявили общенациональный локдаун сроком на две недели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения также коснутся привитых жителей страны. Одновременно с этим на 90 дней вводится режим ЧС.
Глава правительства Эдуард Хегер сообщил, что в Словакии с 25 ноября вводится двухнедельный локдаун. Премьер отметил, что в ухудшении эпидемиологической обстановки виноваты граждане, которые не хотят прививаться.
«Мы все платим за безответственность тех, кто отказывается вакцинироваться»,— заявил г-н Хегер, слова которого приводит ТАСС.
Во время локдауна гражданам запретят выходить из дома в ночное время, а днем - выходить за пределы района проживания. Работодателей обязали проводить регулярные тестирования непривитых сотрудников, если их нельзя перевести на удаленную работу.
Работать во время локдауна будут только продовольственные магазины, ресторанам разрешено работать только навынос, а все общественные мероприятия отменяются.