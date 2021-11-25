Британские власти признали крабов и омаров разумными существами. Их запретят варить заживо
Правительство Великобритании признало осьминогов, крабов и омаров разумными существами, которые способны испытывать боль и страдание. В этой связи власти могут запретить варить их заживо
Правительство Великобритании признало осьминогов, крабов и омаров разумными существами, которые способны испытывать боль и страдание. В этой связи власти могут запретить варить их заживо.
Чиновники заказали исследование экспертам Лондонской школы экономики, которые проанализировали около 300 научных работ, посвященных головоногим (осьминоги, кальмары и каракатицы) и десятиногим (крабы, омары и раки).
В ходе исследования эксперты нашли убедительные доказательства разумности у осьминогов и крабов и «существенные» доказательства разумности у омаров, кальмаров и каракатиц. Млекопитающих проверяли на способность к обучению, связь мозга и болевых рецепторов, реакцию на анестетики или анальгетики и в целом смотрели на их поведение, сообщает «Сноб» со ссылкой на CNN.
На основании результатов исследования британские власти могут запретить варить омаров и крабов заживо. Кроме того, к ним начнут применять другие правила транспортировки и умерщвления.
В Швейцарии, например, уже запретили заживо варить омаров и раков.