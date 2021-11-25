25 ноября 2021, 02:39
Владимир Путин предложил поработать над созданием вакцины от COVID-19 для малышей
В ходе совещания с членами правительства глава государства отметил, что в некоторых странах, например в Китае, специалисты уже работаю над вакциной для малышей
Фото: mamamobil.ru
Президент Владимир Путин предложил отечественным ученым подумать о создании вакцины от коронавирусной инфекции для детей от двух лет, сообщает РИА Новости.
В ходе совещания с членами правительства глава государства отметил, что в некоторых странах, например в Китае, специалисты уже работаю над вакциной для малышей.
Вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует борьбу с коронавирусом, на это сообщила, что в России уже зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков (она называется «Спутник М»). Предполагается, что после этого начнутся клинические испытания препарата для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет.