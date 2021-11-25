Журналистам после пьяного ДТП с участием следователя могут запретить упоминать должности правонарушителей
Российские политики вслед за запретом для СМИ указывать в криминальных новостях национальность и вероисповедание злоумышленников предлагают запретить упоминать и должность, на которой они работают
Российские политики вслед за запретом для СМИ указывать в криминальных новостях национальность и вероисповедание злоумышленников предлагают запретить упоминать и должность, на которой они работают.
Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный считает, что журналистам не стоит акцентировать внимание на должности правонарушителя, так как это может привести к ухудшению репутации организации и ее порядочных сотрудников, сообщает «Газета.ру».
С такой инициативой депутат Выборный выступил после ДТП с Тюмени, в котором пьяный следователь СКР насмерть сбил двух рабочих.
«Одни правонарушения, которые влекут уголовно-правовые последствия, совершаются намеренно - например, изнасилование, хищение, разбой и так далее. А другие без определенных намерений - в результате несчастного случая, ДТП в тех или иных обстоятельствах. По таким делам акцент смещать на должность [представителя] того или иного органа власти не совсем корректно», - высказал свою позицию единоросс.
Г-н Выборный отметил, что обвиняемого могут и оправдать, однако негативный фон вокруг учреждения, в котором он работает, уже будет сформирован.
Напомним, что ранее в связи с новыми происшествиями с участием мигрантов и выходцев с Кавказа власти Чечни предложили запретить СМИ и соцсетям указывать в криминальных новостях национальность и вероисповедание подозреваемых.