Власти Москвы в 2022-2024 гг. потратят без конкурса 919 млрд рублей из бюджета
Мэрия Москвы, согласно проекту городского бюджета на 2022-2024 гг, без конкурсов потратит рекордные 919,9 млрд рублей. Эти деньги распределят между НКО, которые были выведены из-под закона о госзакупках
Мэрия Москвы, согласно проекту городского бюджета на 2022-2024 гг, без конкурсов потратит рекордные 919,9 млрд рублей. Эти деньги распределят между НКО, которые были выведены из-под закона о госзакупках.
Проект бюджета, который рассматривает Мосгордума, предполагает, что объем финансирования самого закрытого для внешнего контроля сектора НКО увеличится на 14,3% по сравнению с проектом бюджета на 2021-2023 гг.
Телеграм-канал «Можем объяснить» сообщает, что автономные некоммерческие организации (АНО) получат 307,9 млрд в 2022 году, 299,7 млрд – в 2023 году и 312,2 млрд в 2024 году. В среднем объем средств, направляемых НКО, составит 45%.
При этом закупки АНО не подпадают под закон о госзакупках и под закон о закупках государственных компаний. По правилам, некоммерческие организации могут сами определять свою закупочную политику и могут не публиковать контракты с единственным поставщиком. Именно по этой причине власти так активно создают АНО, счет которых уже идет на сотни.
При этом основанным выгодополучателем вывода АНО из-под законодательства о госзакупках является «Московский фонд реновации и жилой застройки». Последний получит из бюджета в течение будущих трех лет 508,6 млрд рублей. Это на 40% больше, чем было заложено в прошлогоднем проекте бюджета. Только на зарплаты сотрудников власти выделяют 7 млрд рублей.
Столичный фонд реновации курируют люди, связанные с бывшим вице-мэром Москвы, а сейчас вице-премьером Маратом Хуснуллиным, а его главным подрядчиком является ООО «Регионжилстрой» - компания детей бывшего советника Хуснуллина Александра Косована, отмечает «Можем объяснить».
Люди Хуснуллина также курируют АНО РСИ, которое отвечает за строительство социальных объектов в Москве - поликлиник, школ и детсадов. Власти выделят этой организации 55,5 млрд рублей из бюджета.