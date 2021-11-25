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25 ноября 2021, 01:08

Парламент Германии определился с кандидатурой нового канцлера

Три партии парламента Германии - СДПГ, «Зеленые» и «Свободные демократы» - договорились о создании коалиции. Переговоры между ними длились с конца октября

Парламент Германии определился с кандидатурой нового канцлера
Фото: tagesspiegel.de

Три партии парламента Германии - СДПГ, «Зеленые» и «Свободные демократы» - договорились о создании коалиции. Переговоры между ними длились с конца октября.

Партии также договорились о том, что новым канцлером страны станет член СДПГ Олаф Шольц, который три года занимал должность вице-канцлера в правительстве Ангелы Меркель.

Официальная процедура избрания нового канцлера Германии должна состояться не позднее 8 декабря, сообщает издание Deutsche Welle.

Сопредседатель «Зеленых» Анналена Бербок получит пост Глава Министерства иностранных дел, а глава «Свободных демократов» Кристиан Линднер займет кресло министра финансов.

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