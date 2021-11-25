25 ноября 2021, 01:08
Парламент Германии определился с кандидатурой нового канцлера
Три партии парламента Германии - СДПГ, «Зеленые» и «Свободные демократы» - договорились о создании коалиции. Переговоры между ними длились с конца октября
Фото: tagesspiegel.de
Три партии парламента Германии - СДПГ, «Зеленые» и «Свободные демократы» - договорились о создании коалиции. Переговоры между ними длились с конца октября.
Партии также договорились о том, что новым канцлером страны станет член СДПГ Олаф Шольц, который три года занимал должность вице-канцлера в правительстве Ангелы Меркель.
Официальная процедура избрания нового канцлера Германии должна состояться не позднее 8 декабря, сообщает издание Deutsche Welle.
Сопредседатель «Зеленых» Анналена Бербок получит пост Глава Министерства иностранных дел, а глава «Свободных демократов» Кристиан Линднер займет кресло министра финансов.