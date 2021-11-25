25 ноября 2021, 00:38
Власти Кипра призвали детей сдавать ПЦР-тесты и носить маски «ради спасения Рождества»
Глава кипрского Минздрава Микалис Хаджипантелас сообщил, что дети должны не только регулярно сдавать тесты на COVID-19, но и носить защитные маски в школах и общественных местах
Фото: rus.delfi.lv
Власти Кипра обязали детей от 6 лет и старше каждую неделю сдавать тесты на коронавирус и соблюдать масочный режим «ради спасения Рождества».
Глава кипрского Минздрава Микалис Хаджипантелас сообщил, что дети должны не только регулярно сдавать тесты на COVID-19, но и носить защитные маски в школах и общественных местах.
«Только путем сотрудничества и индивидуальной ответственности мы сможем преодолеть угрозу вируса и спасти Рождество без принятия дополнительных мер», - отметил чиновник, слова которого приводит Reuters.