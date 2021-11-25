25 ноября 2021, 00:06
Американские власти ввели санкции против Московского физико-технического института
Министерство торговли США внесло в санкционный список Московский физико-технический институт. Американские чиновники указали причиной введения санкций против российского вуза «разработку военной продукции для военного заказчика»
Фото: цены-и-отзывы.рф
Министерство торговли США внесло в санкционный список Московский физико-технический институт (МФТИ). Американские чиновники указали причиной введения санкций против российского вуза «разработку военной продукции для военного заказчика».
Под санкции также попали юридические лица из КНР и Пакистана, которых власти США считают причастными к модернизации Народной армии Китая и ядерной программе Пакистана.
В американском Минторге сообщили, что международная торговля должна способствовать «миру, процветанию и созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест, а не рискам для безопасности», пишет РБК.