24 ноября 2021, 18:34
Разработчик «Спутника V» зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков
В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что вакцинироваться дети будут только при согласии их родителей или самого несовершеннолетнего гражданина, если ему уже исполнилось 15 лет
Фото: 1obl.ru
Исследовательский центр имени Гамалеи зарегистрировал вакцину от COVID-19 «Спутник М», предназначенную для детей старше 12 лет.
Заместитель руководителя центра Денис Логунов сообщил агентству ТАСС, что регистрация вакцины фактически означает разрешение на ее использование.
В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что вакцинироваться дети будут только при согласии их родителей или самого несовершеннолетнего гражданина, если ему уже исполнилось 15 лет.
Центр Гамалеи также планирует начать клинические исследования вакцины против коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет.