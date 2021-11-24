Роман Абрамович выиграл процесс в лондонском суде о клевете в книге «Люди Путина»
Высокий суд Лондона в ходе рассмотрения иска Романа Абрамовича назвал клеветническим утверждение о том, что российский миллиардер купил футбольный клуб «Челси» по приказу президента России Владимира Путина «с целью получения влияния на Западе»
Миллиардер Роман Абрамович выиграл суд в Лондоне по делу о клевете в книге «Люди Путина», выпущенной издательством HarperCollins.
Высокий суд Лондона в ходе рассмотрения иска Романа Абрамовича назвал клеветническим утверждение о том, что российский миллиардер купил футбольный клуб «Челси» по приказу президента России Владимира Путина «с целью получения влияния на Западе», сообщает Лента.ру.
Адвокат Эндрю Калдекотт, который представляет интересы автора книги «Люди Путина» Кэтрин Белтон, отметил, что в этом произведении зафиксировано твердое отрицание со стороны близкого Роману Абрамовичу человека о том, что тот приобрел «Челси» по приказу Путина.
Напомним, что из-за книги «Люди Путина» в суд также обращались бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский. Издательство в досудебном порядке согласилось удалить из книги фрагменты о господах Фридмане и Авене.