24 ноября 2021, 16:20
Казанские перевозчики подготовили иски против пассажиров без QR-кодов
Казанские перевозчики готовят иски о возмещении ущерба к пассажирам без QR-кодов за простой общественного транспорта. По итогам первых трех дней работы системы «антиковидных пропусков» в общественном транспорте был зарегистрирован 21 такой случай
Фото: ТАСС
Казанские перевозчики готовят иски о возмещении ущерба к пассажирам без QR-кодов за простой общественного транспорта. По итогам первых трех дней работы системы «антиковидных пропусков» в общественном транспорте был зарегистрирован 21 такой случай.
Представитель управления транспорта Казани сообщил порталу Znak.com, что суммарно простой автобусов, трамваев и троллейбусов из-за конфликтов с участием пассажиров без QR-кодов составил 18 часов. В каждом случае водителям и кондукторам приходилось вызывать на место инцидента полицию.
Напомним, что республика Татарстан первой из российских регионов ввела систему QR-кодов в общественном транспорте. Она начала действовать с 22 ноября.