Корпорация Apple подала в суд на разработчика шпионской программы Pegasus
Американская корпорация Apple подала иск к израильской компании NSO Group, которая является разработчиком шпионской программы Pegasus. Эта программа часто используется спецслужбами для взлома смартфонов iPhone
Американская корпорация Apple подала иск к израильской компании NSO Group, которая является разработчиком шпионской программы Pegasus. Эта программа часто используется спецслужбами для взлома смартфонов iPhone.
Apple обвиняет NSO в том, что разработчик использует свое программное обеспечение для слежки за пользователями. Так, компания располагает данными о том, что гаджеты Apple заражали с помощью программы Pegasus.
Американский производитель электроники намерен через суд добиваться запрета для NSO использовать любое программное обеспечение, услуги или устройства Apple, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
В заявлении компании говорится, что они очень серьезно относятся к любым атакам на своих пользователей и постоянно работают над укреплением безопасности и защиты конфиденциальности в iOS.
Первоначально программа Pegasus была разработана для слежки за преступниками и террористами, но в реальности ее часто используют для слежки за политиками, правозащитниками и журналистами. В сентябре текущего года Apple выпустила обновление операционной системы iOS, которое устранило уязвимость, позволявшую взламывать устройства с помощью Pegasus.